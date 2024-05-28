İzmir'de aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobil devrildi

Kaynak: AA
İzmir'de aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobil devrildi

Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yeni Nesil Caddesi'nde gerçekleşti. Y.A. (63) yönetimindeki 35 KHF 35 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Aydınlatma direği ve ağaca çarpan araç, devrildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü araçta sıkışmış halde bulundu ve ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak, ağır yaralanan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Meydana gelen kazaya ilişkin olarak storuşturma başlatıldı ve ekiplerce yapılan detaylı inceleme sürüyor.

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