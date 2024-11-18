İzmir'de baba, boşandığı eşiyle çocuklarını görüntülü tehdit etti!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşanma aşamasında olan bir baba, eşiyle yaptığı görüntülü görüşme sırasında çocuklarını boğazına bıçak dayayarak tehdit etti. Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Fatma A. adlı kadın, geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılma kararı aldıktan sonra çocuklarını yanında bırakarak Burdur'a gitti. Bu sırada baba Ş.A., eşi Fatma A. ile görüntülü konuşarak 7 yaşındaki Y.C.A. ve 3 yaşındaki B.A.'nın boğazına bıçak dayadı. Fatma A., durumu fark edince hemen emniyete giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, baba Ş.A.'yı Karabağlar'da yakalayarak gözaltına aldı. Çocuklar ise devlet korumasına alındı. Gözaltındaki baba hakkında adli işlemler sürerken, İzmir Valiliği yaptığı açıklamada, olaya ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Valilik, sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerin ardından gerekli adımların atıldığını belirtti.