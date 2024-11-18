İzmir'de baba dehşeti: Çocukların boğazına bıçak dayadı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden bir babanın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde, baba Ş.A.'nın, çocuklarının boğazına bıçak dayayarak eşiyle yaptığı görüntülü konuşma esnasında tehditler savurduğu anlar yer alıyor. Bu olay sonrası İzmir Valiliği, durumu gündeme alarak baba hakkında hemen harekete geçti ve gözaltına alındığını duyurdu.

Olay, Burdur'da yaşayan kadının İzmir'deki eşinin kendisini tehdit ettiğine dair savcılığa başvurmasıyla ortaya çıktı. Kadın, o anları kaydederek sosyal medyada paylaşmasının ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü de harekete geçerek, gerekli araştırmalara başladı. Olayın ciddiyeti ve sosyal medyadaki tepkiler, yetkilileri hızlı bir şekilde müdahale etmeye yöneltti.

İzmir Valiliği'nin yaptığı açıklamada, Ş.A.'nın Karabağlar'da yakalandığı ve çiftin 3 ile 7 yaşındaki iki erkek çocuğunun devlet korumasına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayarak çocuklarıyla tehdit eden baba Ş.A., ilimiz Karabağlar ilçesinde yakalanmış, çiftin çocukları devlet korumasına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili adli işlemler devam etmektedir” denildi.

Olayın ardından, sosyal medyada yer alan tepkilerde toplumun genelinde kadına yönelik şiddet ve çocuk güvenliği konularının önemine dikkat çekildi. Uzmanlar, benzer durumların yaşanmaması için toplumsal farkındalığın arttırılması gerektiğini vurguladı.