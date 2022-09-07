Bacanakların kavgası kanlı bitti

Alınan bilgiye göre, Karakuzu Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde koyun otlatan H.T. ile bacanağı Ali Balcı (44) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmada H.T, yanındaki av tüfeği ile bacanağı Balcı'ya ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Balcı'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince suç aletiyle yakalanan H.T'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.