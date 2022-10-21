İzmir'de bakım yaptığı otobüsün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre ESHOT Genel Müdürlüğünün Konak ilçesindeki Mersinli Atölyesi'nde çalışan işçilerden Barış İrcal (48), bakım yaptığı sırada otobüsün altında kaldı.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Barış İrcal'ı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Barış İrcal, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İrcal'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 26 yıldır ESHOT'ta çalışan İrcal için başsağlığı mesajı yayımladı. (AA)
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