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Katil eşi sahte kimlik için saklandığı evden çıkınca yakalandı! 800 saatlik güvenlik kamerası incelendi

İzmir'in Bornova ilçesinde başından vurulmuş cesedi bulunan Hülya Şellavcı Yeğin'in (52) cinayet şüphelisi olarak aranırken 18 gün sonra yakalanan eşi Kaffar Yeğin'in (59), cinayeti işlediğini itiraf ettiği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Kaffar Yeğin'in cinayeti işledikten sonra ilk gece ormanda, sonrasında bir arkadaşının evinde gizlendiği ortaya çıktı. Yeğin'in günler sonra ilk kez sahte kimlik yaptırmak için saklandığı evden çıktığı sırada polis ekiplerince yaklaşık 800 saatlik güvenlik kamera görüntüsü incelenerek tespit edilip, yakalandığı öğrenildi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 17:17
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İzmir'de başından vurulmuş cesedi bulunan eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i öldürdükten 18 gün sonra yakalanan eşi Kaffar Yeğin'in sahte kimlik için saklandığı evden çıkınca yakalanmış

Katil eşi sahte kimlik için saklandığı evden çıkınca yakalandı! 800 saatlik güvenlik kamerası incelendi
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Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi bulunan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, 22 Ekim'de iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin hakkında tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Şüpheli eş aranırken, İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nden Yeğin için zorlama hapis kararı çıktı. Kaffar Yeğin hakkında, Hülya Şellavcı Yeğin'in ölümünden 3 gün sonra tedbir kararını 4 kez ihlal etmesi nedeniyle 30 gün zorlama hapis cezası verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kot pantolon ile ceket giyen ve elinde bir paket bulunan Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in ölü bulunmasından 5,5 saat önce atölyeye yakın noktadan hızlıca uzaklaştığı yer aldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Cinayet işlendikten 18 gün sonra yakalanan Kaffar Yeğin'in saklandığı adrese düzenlenen operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yeğin'in yakalanması için titiz bir çalışma yürüten polis ekipleri, Konak'ta bulunan Fatih Mahallesi'nde saklandığı ile ilgili istihbari bilgi elde etti. Ancak şüphelinin tam adresini bulamayan ekipler mahallede bulunan yüzlerce güvenlik kamerasında elde ettiği yaklaşık 800 saatlik görüntüyü incelemeye aldı. Üç ekip tarafından incelenen görüntülerde Yeğin, ilk olarak 3 Kasım'da bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği tespit edildi. Yeğin'in izini süren ekipler, arkadaşı M.G.'nin (67) evinde saklandığını belirledi. Harekete geçen ekipler, dün operasyon düzenledikleri adreste Kaffar Yeğin'i yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda Yeğin'in cinayette kullandığı tabanca ele geçirilirken, üzerinden Hülya Şellavcı Yeğin'e ait cep telefonu da çıktı. Arkadaşı M.G. de Yeğin'in saklanmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Yeğin ve arkadaşı M.G., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

YAKALANMAMAK İÇİN EVDE BALKONUNA BİLE ÇIKMAMIŞ

Yeğin'in emniyetteki ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hülya Şellavcı Yeğin'in iş yerine konuşmak için gittiğini ancak aralarında çıkan tartışma sonucu cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Yeğin, cinayetin ardından geceyi İzmir Güzelbahçe'de ormanda geçirdiğini, burada kıyafetlerini ve ayakkabısını değiştirip, yüzünü de gizlemek için şapka taktıktan sonra arkadaşı M.G.'nin evine gittiğini söylediği belirtildi. Cinayetin ardından yakalanmamak için saklandığı evin balkonuna bile çıkmayan Yeğin'in sahte kimlik çıkartmak için ilk kez 3 Kasım'da saklandığı evden dışarı çıktığı sırada tespit edildiği ifade edildi.

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