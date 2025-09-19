İzmir'de Beşiktaş marşı değil 'Medcezir' çaldı

Göztepe, 6. haftanın açılış maçında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı kırmızılı taraftarların 'Medcezir' şarkısıyla başlayan karşılaşmaya hızlı giren İzmir ekibi ilk 20 dakikada 2-0'ı buldu. Kartal'ın çabası sonucu değiştirmeye yetmezken 85'te Sabra rövaşatayla harika bir gole imza attı. 3-0'lık skorla Sergen Yalçın ikinci Beşiktaş döneminin ikinci deplasmanında da puan alamadı.

GÖZTEPE'NİN EVİNDE İLK 3 PUANI

Göztepe ise taraftarları önünde bu sezon ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.İzmir ekibi daha önce evinde oynadığı Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarında 1 puanla yetinmişti.

TARAFTARDAN KOREGRAFİ ŞOV

Gürsel Aksel Stadı’nda biletleri günler öncesinden tüketen sarı-kırmızılılar tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Göztepeliler her iki kale arkasında da koreografi gösterileri yaptı. “Efsane Tekrar Avrupa Yollarında” pankartı açan renkli görüntüler oluşturdu. Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribünü tamamen doldurdu.

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Juan, Janderson

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Necip, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham

GÖZTEPE 3-0 BEŞİKTAŞ

1' Hakem Mehmet Türkmen'in ilk düdüğüyle maça Göztepe başladı.

2' İlk tehlikeli atak Beşiktaş'tan! Vaclav Cerny'nin şutunda top üstten dışarı gitti.

4' GOL! Göztepe taç atışıyla Beşiktaş kalesinde karambol yarattı. Kale önünde topu önünde bulan Juan fileleri havalandırdı.

16' Sarı kart! Arda Okan, Demir Ege'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

18' GOL! Janderson kale çizgisine inerek içeri çevirdiği topa Arda Okan'ın dokunuşunun ardından arka direkte gelişine vuran Rhaldney farkı 2'ye çıkardı.

26' Göztepe yine tehlikeli geldi: Olaitan'ın şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

35' Sarı kart! Göztepe'de Olaitan sarı kart gördü.

37' Beşiktaş penaltı bekledi: Ceza sahası içerisinde yerde kalan Tammy Abraham penaltı bekledi. VAR Abraham'ın pozisyonunu bir süre izledikten sonra devam kararı verdi.

42' Göztepe net fırsatı değerlendiremedi: Juan'ın kale önünde indirdiği topa Janderson istediği gibi vuramadı.

45+3' Cerny'nin uzaktan şutundan Liz topu direk dibinden kornere çeldi.

İlk Yarı Sonucu: Göztepe 2-0 Beşiktaş

47' Beşiktaş direğe takıldı: Gözkhan Sazdağı'nın uzaktan sert şutunda top üst direkten geri döndü.

61' Beşiktaş'ta iki oyuncu değişikliği: Cerny ve Rafa kenara gelirken yeni transfer Jota Silva ile Cengiz Ünder oyuna girdi.

67' Göztepe'de oyuncu değişikliği: Juan yerini Miroshi'ye bıraktı.

70' Tammy Abraham'ın şutunda kaleci Lis başarılı.

72' Beşiktaş'ta iki oyuncu değişikliği: Necip ve Jurasek oyundan çıktı. Rıdvan ile Kartal oyuna dahil oldu.

72' Göztepe hızlı atakta Olaitan ile önemli bir fırsattan yararlanamadı.

78' Göztepe'de oyuncu değişikliği: Rhaldney'in yerine Efkan Bekiroğlu oyuna girdi.

80' Sarı kart! Beşiktaş'ta Demir Ege sarı kart gördü.

85' GOL! Efkan Bekiroğlu'nun ortasına Sabra'nın kafa vuruşunda Mert Günok topu karşıladı. İkinci pozisyonda topu takip eden Sabra harika bir rövaşatayla fileleri havalandırarak farkı 3'e yükseltti.

Maç Sonucu: Göztepe 3-0 Beşiktaş