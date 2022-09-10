Yılmaz Özdil oranın adı boşuna Alsancak olmadı diyerek paylaştı. İzmir'de bin yıl unutulmayacak görüntüler

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı İzmir'de coşkuyla kutlandı.

Vatandaşlar Alsancak Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirirken, yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağı açılırken, vatandaşlar ellerinde taşıdıkları fenerlerle yürüdü.

Gazeteci Yılmaz Özdil de sosyal medyadan, etkinlikte vatandaşların telefon ışıklarıyla yaptığı görsel şöleni paylaşarak, "Orasının adı 9 Eylül 1922’de boşuna Alsancak olmadı, kırmızı, beyaz" ifadelerini kullandı.

COSKUYLA KUTLANDI

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı bugün başta İzmir olmak üzere, tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı.

Ünlü sanatçı Tarkan, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda konser verdi. Megastar'ı hem konser alanından hem de YouTube'dan binlerce kişi izledi.