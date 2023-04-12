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İzmir'de binlerce sentetik hap ele geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 6 bin 358 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 17:56
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İzmir'de binlerce sentetik hap ele geçirildi

İzmir'de binlerce sentetik hap ele geçirildi
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İHA'da yer alan habere göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri ve adresi yakın takibe alan ekipler, yürütülen çalışmanın ardından eve operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramada, satışa hazır halde poşete sarılı 35 gram metamfetamin, 6 bin 358 sentetik hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 815 lira ele geçirildi. Olayla ilgili O.K. (39), Ö.Y. (36), S.E. (34) ve E.Ö. (30) gözaltına alındı.

Şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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