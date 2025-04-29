İzmir’de bir aracın gizli bölmesinde uyuşturucu ve silah bulundu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İzmir’de bir aracın gizli bölmesinde uyuşturucu ve silah bulundu

İzmir’de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde, sonradan tasarlandığı tespit edilen gizli bir bölmede uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve nakit para ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova, Alsancak ve Kadifekale’de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 35 CCV 676 plakalı aracı Ballıkuyu mevkisinde durdurdu. Narkotik köpeğinin tepki verdiği araçta yapılan aramada, araç anahtarının torpidoya yaklaştırılmasıyla konsolda açılan gizli bölmede 12,5 gram esrar, 15 bin TL nakit para, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 7 mermi ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Araçta bulunan İ.G. ve E.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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