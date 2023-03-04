4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 19:25
Takip Et

İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
+
Aa
-

Bahçelievler Mahallesi Şehit İsmail Er Sokağı'ndaki 5 katlı apartmanın ikinci katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Bazı vatandaşlar apartmandan kendi imkanlarıyla çıkarken 5. katta yaşayan kız kardeşler Beste ve Buse ile babaları Ferhat Akçolak evde mahsur kaldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu evden merdivenle kurtarılan 3 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangın sonucunda apartmanda maddi hasar oluştu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
1
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
2
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
3
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
4
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
5
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
6
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
7
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Tottenham'ı Adama Traore yıktı
﻿Tottenham'ı Adama Traore yıktı
﻿Tottenham'ı Adama Traore yıktı
﻿ABD'de şiddetli rüzgar ve kasırgalar nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti
﻿ABD'de şiddetli rüzgar ve kasırgalar nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti
﻿ABD'de şiddetli rüzgar ve kasırgalar nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti
﻿Bournemouth 2 farklı öne geçti ama: Arsenal'den müthiş geri dönüş
﻿Bournemouth 2 farklı öne geçti ama: Arsenal'den müthiş geri dönüş
﻿Bournemouth 2 farklı öne geçti ama: Arsenal'den müthiş geri dönüş
﻿Verstappen Bahreyn Grand Prix'inde pole pozisyonunu kazandı
﻿Verstappen Bahreyn Grand Prix'inde pole pozisyonunu kazandı
﻿Verstappen Bahreyn Grand Prix'inde pole pozisyonunu kazandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.