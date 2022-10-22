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İzmir'de bir kadın iş yerinde silahla başından vurulmuş halde bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, iş yerinde silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 21:11
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İzmir'de bir kadın iş yerinde silahla başından vurulmuş halde bulundu

İzmir'de bir kadın iş yerinde silahla başından vurulmuş halde bulundu
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 Olay ilçeye bağlı Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bir ayakkabı nakış atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının bir süredir haber alamadığı Hülya Şellavcı Yeğin'in (52) yakınları, bir süredir haber alamadıkları kadını ararken, Yeğin'in sahibi olduğu atölyeyi kontrole gitti. Gece saatlerinde atölyeyi kontrol eden yakınları, Hülya Şellavcı Yeğin'i kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz kadının başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şellavcı Yeğin'in cenazesi, olay yerinde yapılan inceleme sonrası, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 
 
  Cinayet şüphelisi koca her yerde aranıyor 
  Öte yandan Şellavcı Yeğin'in ölümüyle ilgili, 6 ay önce evlendiği ve son 1 aydır da boşanmaya çalıştığı K.Y.'nin (59) cinayet şüphelisi olarak arandığı öğrenildi. Öldürülen kadının tehdit nedeniyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu K.Y. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı da ortaya çıktı. Hülya Şellavcı Yeğin cinayetiyle ilgili boşanmaya çalıştığı eşi K.Y.'nin arandığı öğrenildi. 
  Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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