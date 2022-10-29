Kamyondan çıkan esrar 'yok artık' dedirtti

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Menemen ilçesinde durdurulan kamyonda yapılan aramada 203 kilo 950 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü S.M, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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