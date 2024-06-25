İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini öldürmeye böyle gelmiş

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ballıkuyu Mahallesi'ndeki metruk bir binada yakaladıkları S.M.'nin emniyetteki işlemlerini tamamladı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, 22 Haziran günü saat 01.30 sıralarında Duatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk annesi Gülsüm Mertoğlu (33), boşanma aşamasındaki kocası S.M. (38) tarafından kalbinden, sırtından ve karın boşluğundan defalarca bıçakladı. S.M. kaçarken, yaralı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Mertoğlu’nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıplara karışan S.M.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu cinayet zanlısı S.M.’nin Ödemiş Kaymakçı Açık Cezaevi’nden firar edip, eşinin yaşadığı Konak’taki eve geldiği ve cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Cinayet öncesi eve geldiği ve yakalandığı anlar kamerada

Cinayet zanlısı S.M.’nin olay öncesi eve gelip zile bastığı anlar, bıçaklanan kadının bir arabaya bindirilmesi ve zanlının olay yerinden ayrıldığı anlar sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Daha sonra Ballıkuyu semtinde zanlının polis tarafından takibi ve yakalandığı anlar da kaydedildi.

Tutuklandı

Polis tarafından kıskıvrak yakalanan S.M., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.