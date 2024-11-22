İzmir'de ‘Böyle komşu düşman başına’ dedirten hırsızlık! Duvarı kırdı, tüm eşyaları çaldı, sıvayıp gitti

Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde gerçekleşti. Evlenme hazırlıkları yapan ve ailesiyle yaşayan Ahmet Sağlam (29), gece gündüz demeden çalışarak evine yeni eşyalar aldı. 2025 Şubat ayında dünya evine girmeye hazırlanan Sağlam'ın evinde hiçbir eşya eksiği kalmamıştı.

BUNU YAPAN 35 YILLIK KOMŞU: DUVARI KIRDI, TÜM EŞYALARI ÇALDI

İddialara göre, yeni eşyalar alındığını bilen 35 yıllık komşu F.C., şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntemle hırsızlık yaptı. Balyozla önce kendi duvarını, ardından Ahmet Sağlam'ın evinin duvarını kırarak içeri girdi. 35 yıllık komşu, evdeki tüm eşyaları açtığı duvardan kendi evine taşıdı.

Böyle hırsızlık görülmedi. Varil varil bağırsak çalıp kaçtılar

DUVARI ÖRÜP SIVADI, KAYIPLARA KARIŞTI

Evdeki iki televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri ve avizeler dahil her şey çalındı. İşini bitiren ve eşyaları kendi evine taşıyan komşu F.C., evin duvarını örüp sıvadıktan sonra mutfak kapısından çıkarak kayıplara karıştı.

Eve gelen Ahmet Sağlam'ın kız kardeşi ise şaşkına döndü. Önce aile bireyleri eve geldi, ardından polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri eve geldiğinde hemen parmak izi aldı.

Böyle hırsızlık görülmedi. Varil varil bağırsak çalıp kaçtılar

"BİZİM 35 SENELİK KOMŞUMUZ. BİZ ONUN ELİNDE BÜYÜDÜK, YAZIKLAR OLSUN"

Ahmet Sağlam'ın kardeşi Ali Sağlam (25), sıvalı duvarı gördüklerinde komşularından şüphelendiklerini ve polisle diğer eve girdiklerinde duvarın kırık olduğunu anlattı.

Ali Sağlam, yaklaşık 800-900 bin TL zararlarının olduğunu belirterek, "Olay tahminen 15-16 gün önce gerçekleşti. Kız kardeşim evi havalandırmak için geldiğinde fark etti. Daha sonra bize haber verdi. Yan binadan duvarı kırmış, zaten kendisi yan tarafta oturuyor. Eşyaları çalıyor, kırdığı duvarı sonra örüp sıvıyor ve arka balkondan kaçıyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, küçük ev aletleri, iki koltuk takımı, iki televizyonumuz gitti. Bizim 35 yıllık komşumuz. Biz böyle şeyler beklemiyorduk ondan. Biz onun elinde büyüdük, yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum. Sadece biz değil, bütün mahalle şok içerisinde. Hâlâ onun yaptıklarına inanamıyoruz. Kendisi bana ulaştı, ben hiç cevap vermedim. Şikayetçi olduk. Parmak izleri alındı" diye konuştu.

Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar. Böyle hırsızlık ne görüldü ne duyuldu

İzmir polisi, şimdi her yerde şüpheli komşu F.C.'yi arıyor.