İzmir'de büyük yangın! İnşaat deposu alev aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de büyük yangın! İnşaat deposu alev aldı

İzmir’in Konak ilçesinde özel bir inşaat firmasına ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İzmir’in Konak ilçesinde özel bir inşaat firmasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale devam ediyor.

İzmir ili Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde yer alan bir depoda çıkan yangının, inşaat faaliyetleri yürüten Dikkaya Grup’a ait malzeme deposunda çıktığı belirtildi.

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Yangının başladığını fark edenler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Alınan bilgilere göre, yangın ihbarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 arazöz ve merdivenli araç ile yangına müdahale edilmeye başlandı.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangının söndürülmesi için bölgeye ekip ve araç takviyesi yapılıyor.

YANGIN ÖZEL HASTANEYE SIÇRADI

Yangın, bölgede bulunan bir özel hastaneye de sıçradı. Yangından etkilenen hastalar tahliye ediliyor.

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