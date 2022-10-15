﻿İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 11 kişiye operasyon

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT dedektifleri 7-14 Ekim 2022 tarihleri arasında, Kiraz, Kınık, Menderes, Seferihisar, Ödemiş, Menemen ile Karaburun ilçelerinde aranan suçlulara yönelik operasyonlar yaptı.



"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "göçmen kaçakçılığı", "Hırsızlık", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından haklarında 1 yıldan 13 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 kişi yakalandı.



Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.