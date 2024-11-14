İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru'nun canlı yayında fal açma görüntüleri! Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi

CHP'li Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru'nun görevde olmadı zaman paylaşılan fal videosunu iktidara yakın medyanın gündeme getirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal medyada Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Duman, "Başkan Yardımcım Filiz Yurtkoru'nun geçen yıl, henüz görevde değilken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın yeniymiş gibi kamuoyuna sunulması açık bir ifade ile itibar suikastidir" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Başkan Yardımcımız Filiz Yurtkoru bir mühendis. İşini özveriyle yapan çok başarılı bir bürokrat. Kamu malına sahip çıkan namuslu bir isim. Onun geçmiş yıllarda özel hayatında ilgi alanları ile ilgili yaptığı paylaşım şimdi planlı bir şekilde gündeme getiriliyor. Bunu ortaya çıkartanların amacı Filiz Hanımı ve üzerinden beni ve ekibimi yıpratmak. Filiz Yurtkoru, yazdığı kitapla, can dostlara olan sevgisiyle, yaptığı çalışmalar ile gündeme gelmesi gereken bir isim. Paylaşımı yaptığı hesapta belediyede çalıştığına dair bir cümle dahi yok. Kendi özel hayatında, özel ilgi alanlarını paylaşmasında hiçbir sıkıntı yok. O nedenle bu tip algısal haberler bizleri yıpratmaz, aksine kenetlendirir. Buca’daki kenetlenmiş ekibimizden rahatsız olanları, arkadan hain hamleler yapmak yerine siyaseten karşımıza geçmeye davet ediyorum. Ekibimle Buca için gece gündüz çalışmaya devam edeceğim. Büyük Buca Aileme hizmet etmemi engelleyemezsiniz."