İzmir'de CHP'ye yapılan operasyonda yeni gelişme: Tunç Soyer ve 136 kişi gözaltındaydı...

CHP'li belediyelere operasyonlar İstanbul'dan İzmir'e sıçramıştı. 1 Temmuz tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda önceki Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da olduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

137 kişi bu kapsamda 1 Temmuz tarihinden bu yana gözaltında bulunuyordu. Tunç Soyer dün ifade vermişti.

Bu sabahın erken saatlerinde Tunç Soyer ve 136 kişi adliyeye sevk edildi.

NELER YAŞANMIŞTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma gerçekleştirdi. Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu dahil 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınanlardan 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu aktarılmıştı.