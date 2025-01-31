İzmir'de çocuğunun boğazına bıçak dayayan babanın tahliyesine savcılığın yaptığı itiraz kabul edildi

Kaynak: ANKA
İzmir'de çocuğunun boğazına bıçak dayayan babanın tahliyesine savcılığın yaptığı itiraz kabul edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülü aradığı boşanma aşamasındaki eşine tehditler savurup 3 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba Şiyar Alpaslan’ın tahliyesine itiraz etti. İtiraz kabul edilirken, başka suçlardan da hüküm giyen Alparslan'ın yargılanmasına tutuklu olarak devam edilecek.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülü aradığı boşanma aşamasındaki eşine tehditler savurup 3 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba Şiyar Alpaslan’ın tahliyesine itiraz etti. İtiraz kabul edilirken, başka suçlardan da hüküm giyen Alparslan'ın yargılanmasına tutuklu olarak devam edilecek.

İzmir’de boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayarak tehditler savuran ve 3 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba Şiyar Alparslan hakkında ‘kasten yaralama’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından 6,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması, 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüş, Alparslan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Alparslan'ın tahliye kararına itiraz etti. İtiraz kabul edilirken; başka suçlardan da hüküm giymiş olan Alparslan'ın cezaevinden tahliye edilmediği, yargılanmasına tutuklu olarak devam edileceği belirtildi.

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