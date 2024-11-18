İzmir'de dehşet anları: Baba, çocuğunu bıçakla tehdit etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan dehşet verici bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 32 yaşındaki F.A., Burdur'daki boşanma aşamasındaki eşi F.A.'yı görüntülü arayarak tehditlerde bulundu. Bu sırada, 5 yaşındaki oğlunun boğazına ekmek bıçağı dayayan baba, olay anını telefondan izleyen anneye korku dolu anlar yaşattı. Sosyal medya kullanıcıları, yaşananları hızla paylaşarak durumu emniyet birimlerine bildirdi. Görüntülerin viral hale gelmesi üzerine, F.A.'nın İzmir'de ikamet ettiği tespit edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cani babayı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir Valiliği, akşam saatlerinde olayla ilgili bir açıklama yaptı ve baba Ş.A.'nın yakalandığını doğruladı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 18 Kasım 2024 tarihinde paylaşılan görüntülerde, Burdur'da bulunan boşanma aşamasındaki resmi nikahlı eşi F.A.'yı görüntülü arayarak çocuklarıyla tehdit eden baba Ş.A., ilimiz Karabağlar ilçesinde yakalanmış, çiftin iki erkek çocuğu devlet korumasına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. ile ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi. Olay, bölgede büyük bir infiale neden olurken, sosyal medya kullanıcıları, duruma tepki gösterdi ve cani babaya öfke dolu mesajlar paylaştı.