İzmir'de dehşet! Yeni doğan bebek çatıda ölüme terk edildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, gece saatlerinde ilçeye bağlı bir mahalledeki apartmanın çatısında meydana gelen olayda, çevre sakinleri, çatıdan gelen bebek ağlamaları üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, çatıda battaniyeye sarılı şekilde bırakılmış bir yenidoğanla karşılaştı. Bebeğin yüzünün örtülü olduğu, nefes almakta zorlandığı belirlendi.

BEBEK KURTARILAMADI

Yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve bebek ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak minik bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu stabil olan annenin ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için incelemelerini sürdürüyor.