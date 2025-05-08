İzmir'de dehşete düşüren olay! Aynı yerde aynı şekilde 3 ölüm!

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir'de dehşete düşüren olay! Aynı yerde aynı şekilde 3 ölüm!

İzmir'de besicilikle uğraşan 45 yaşındaki Murat Paçalı, yabancı uyruklu sevgilisi ile birlikte evinin önündeki ağaçta iple asılı halde bulundu. İki çocuk babası adamın eşinin de 8 ay önce aynı şekilde öldüğü ortaya çıktı.

Bugün saat 13.00 sıralarında İzmir Bergama ilçesi kırsal Zağnos Mahallesi, Bergama Caddesi'ndeki Murat Paçalı'ya ait evin bahçesine su almak için gelen 2 kişi, dut ağacında biri kadın 2 kişinin ipte asılı olduğunu gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İzmir'de dehşete düşüren olay! Aynı yerde aynı şekilde 3 ölüm!

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağaçta iple asılı 2 kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Jandarma, intihar ettikleri tahmin edilen 2 kişiden birinin evin sahibi 2 çocuk babası Murat Paçalı, diğerinin ise bir süredir birlikte yaşadığı yabancı uyruklu sevgilisi olduğu belirlendi.

İzmir'de dehşete düşüren olay! Aynı yerde aynı şekilde 3 ölüm!​​​​​​​

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Paçalı ve sevgilisinin cansız bedenleri önce Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, Paçalı'nın sevgilisinin kimlik bilgilerinin tespitine çalışırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İzmir'de dehşete düşüren olay! Aynı yerde aynı şekilde 3 ölüm!​​​​​​​

8 AY ÖNCE DE EŞİ KENDİSİNİ TAVANA ASARAK İNTİHAR EMİŞ

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, sevgilisiyle ağaçta asılı bulunan Murat Paçalı'nın eşi Gülsüm Paçalı'nın geçen eylül ayında aynı evde kendisini tavandaki kancaya iple asarak intihar ettiği öğrenildi.

İzmir'de dehşete düşüren olay! Aynı yerde aynı şekilde 3 ölüm!

Son Haberler
Beton mikseri çarpmıştı: Yaşlı adamdan kötü haber!
Beton mikseri çarpmıştı: Yaşlı adamdan kötü haber!
Şerafettin Tilki rakamları tek tek açıklıyor: Fenerbahçe ile Galatasaray Osimhen için kasayı açtılar
Fenerbahçe ile Galatasaray Osimhen için kasayı açtılar
Kazaya giden polisler kaçacak delik aradılar! 1 polis hastanelik oldu
Kazaya giden polisler kaçacak delik aradılar! 1 polis hastanelik oldu
Asya borsaları coştu: Ticaret anlaşması mı geliyor?
Asya borsaları coştu: Ticaret anlaşması mı geliyor?
Borsa güne yükselişle başladı: Piyasalarda ABD rüzgârı! (8 Mayıs 2025)
Borsa güne yükselişle başladı