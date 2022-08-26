Deniz kıyısında erkek cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Aliağa Gemi Söküm Tesislerindeki bir firmada çalışanlar, deniz kıyısındaki cansız bedeni fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 acil sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, deniz kıyısındaki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansız bedenin bir erkeğe ait olduğu, kimliğinin de henüz belirlenemediği öğrenildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından kıyıya vuran cansız beden cenaze nakil aracıyla Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA