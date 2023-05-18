İzmir’de deniz marulu temizliği yapıldı

İZSU Genel Müdürlüğü’nün son günlerde deniz yüzeyinde koyu renkli çamura benzeyen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yaptığı incelemelerde, bu duruma kırmızı alg oluşumunun neden olduğu tespit edildi. Havaların ısınmasıyla birlikte yaygın olarak görülen ve halk arasında deniz marulu olarak bilinen yeşil yosunların da körfezde görülmeye başlaması nedeniyle harekete geçen ekipler, duruma müdahale ederek karadan ve denizden temizlik çalışması başlattı.

Deniz sıcaklığının artması ve denizdeki besleyici elementlerin çoğalmasına bağlı olarak sahile vuran deniz marullarının çürüyüp kötü kokuya neden olmaması için ekipler karadan ve denizden temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zehirli olmayan ve doğal bozulma sürecine giren deniz marulları ile kırmızı algler kontrollü şekilde toplanıyor.