İzmir'de deprem! (24 Mayıs 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de deprem! (24 Mayıs 2025)

AFAD İzmir Foça'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'ne göre İzmir Foça'da 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 15.8 km derinlikte yaşanan deprem saat 13.51'de oldu.

AFAD tarafından açıklanan verilerde ise saat 13.51'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü. Deprem, İzmir Foça'da meydana geldi. Deprem 9.93 km derinlikte oluştu.

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