İzmir'de deprem! (24 Mayıs 2025)

Kandilli Rasathanesi'ne göre İzmir Foça'da 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 15.8 km derinlikte yaşanan deprem saat 13.51'de oldu.

AFAD tarafından açıklanan verilerde ise saat 13.51'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü. Deprem, İzmir Foça'da meydana geldi. Deprem 9.93 km derinlikte oluştu.

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