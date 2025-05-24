İzmir'de deprem! (24 Mayıs 2025)

Kandilli Rasathanesi'ne göre İzmir Foça'da 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 15.8 km derinlikte yaşanan deprem saat 13.51'de oldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 24, 2025
FOCA (IZMIR) https://t.co/rI4dxwCMSG
24.05.2025, 13:51:59 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 15.8 km#Kandilli
AFAD tarafından açıklanan verilerde ise saat 13.51'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü. Deprem, İzmir Foça'da meydana geldi. Deprem 9.93 km derinlikte oluştu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 24, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.93 km] Foça (İzmir)
Tarih:2025-05-24
Saat:13:52:00 TSİ
Enlem:38.62028 N
Boylam:26.72722 E
Derinlik:9.93 km
Detay:https://t.co/CCIMMuiqR8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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