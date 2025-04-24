İzmir'de deprem hareketliliği

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da eğitime 2 gün ara verilmesi, Çeşme’deki turizm sektörünü hareketlendirdi. Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, deprem sonrası oluşan 4 günlük tatil fırsatıyla birlikte otellere rezervasyon taleplerinin artmaya başladığını açıkladı. Belge, “En büyük temennimiz halkımızın güvenliği; misafirlerimize kapılarımız sonuna kadar açık,” dedi.

DEPREM TATİLİ TALEBİ ARTIRDI

AA’ya konuşan Orhan Belge, İstanbul’daki deprem gelişmelerini üzüntüyle takip ettiklerini belirtti. Eğitime verilen 2 günlük aranın hafta sonuyla birleşerek 4 günlük bir tatil oluşturduğunu ifade eden Belge, “Dün akşamdan itibaren otellerimize rezervasyon talepleri gelmeye başladı. Çeşme’ye doğru bir hareketlilik gözlemliyoruz,” diye konuştu.

“ÖNCELİĞİMİZ İNSAN GÜVENLİĞİ”

Belge, turizmdeki hareketliliğin sevindirici olduğunu ancak asıl önceliklerinin halkın güvenliği olduğunu “Burada önemli olan otellerin kazanması değil, halkımıza bir şey olmaması ve kimsenin zarar görmemesidir. İstanbul’daki 6,2’lik deprem sonrası eğitime ara verilmesi, Çeşme’deki otellere talebi artırdı. Misafirlerimiz 4 gün boyunca tatil yaparak dinlenecek ve moral bulacak. Kapılarımız sonuna kadar açık, elimizden gelen desteği sunacağız.” sözleriyle ifade etti.