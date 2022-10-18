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Ege'de korkutan deprem

AFAD'ın verilerine göre saat 12:59'da merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin İzmir, Aydın ve çevre illerde hissedildiği belirtildi. Bu depremin hemen arkasından Kuşadası Körfezi'nde saat 13:12'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 13:46
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İzmir'de deprem oldu

Ege'de korkutan deprem
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İzmir'ide 12:59 saatlerinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Sultaniye olduğu ifade edildi. AFAD, depremin Aydın ve çevre illerde hissedildiğini açıkladı.

BİR DEPREM DAHA

Kuşadası Körfezi'nde de saat 13:12'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Büyüklük:4.1 (ML)

Yer: Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.38 km]

Kuşadası (Aydın)

Tarih:18-10-2022

Saat:13:27:25

TSI Enlem:37.92 N

Boylam:27.217 E

Derinlik:6.33 km

 

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