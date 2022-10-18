Ege'de korkutan deprem

İzmir'ide 12:59 saatlerinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Sultaniye olduğu ifade edildi. AFAD, depremin Aydın ve çevre illerde hissedildiğini açıkladı.

BİR DEPREM DAHA

Kuşadası Körfezi'nde de saat 13:12'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Büyüklük:4.1 (ML)

Yer: Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.38 km]

Kuşadası (Aydın)

Tarih:18-10-2022

Saat:13:27:25

TSI Enlem:37.92 N

Boylam:27.217 E

Derinlik:6.33 km