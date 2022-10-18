Ege'de korkutan deprem

İzmir'ide 12:59 saatlerinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Sultaniye olduğu ifade edildi. AFAD, depremin Aydın ve çevre illerde hissedildiğini açıkladı.
BİR DEPREM DAHA
Kuşadası Körfezi'nde de saat 13:12'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
Büyüklük:4.1 (ML)
Yer: Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.38 km]
Kuşadası (Aydın)
Tarih:18-10-2022
Saat:13:27:25
TSI Enlem:37.92 N
Boylam:27.217 E
Derinlik:6.33 km
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