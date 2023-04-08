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İzmir'de depremzedelere iftar verildi

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde yaşanan depremin ardından elini hem bölgedeki hem de Torbalı’ya gelen depremzedeler için taşın altına koyan Torbalı Belediyesi, depremzedelerin yoğun yaşadığı Ayrancılar bölgesinde iftar etkinliği düzenledi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 12:01
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İzmir'de depremzedelere iftar verildi

İzmir'de depremzedelere iftar verildi
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ANKA'da yer alan haberde, Torbalı Belediyesi’nin davetini depremzedeler geri çevirmeyen depremzedeler, aynı sofrada dua edip oruçlarını açtı. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin’in şehir dışında olması nedeniyle depremzedeleri Başkanvekili Ömer Şentürk, Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Özgan ve Belediye Meclis Üyesi Engin Gülten ağırladı.

İftara depremzedelerin yanı sıra Ayrancılar, Fevzi Çakmak, İnönü, Türkmenköy, Yeşilköy, Demirciköy, Yoğurtçular, İstiklal ve Bahçelievler mahalle  muhtarları da katıldı.

DEPREMZEDELERDEN TEŞEKKÜR
Tüm konuklarla tek tek ilgilenip, bir kez daha geçmiş olsun dileklerinde bulunan belediye yöneticilerine depremzedeler de kendilerini evlerindeymiş gibi hissettikleri için Torbalı Belediyesi’ne ve Torbalı halkına teşekkür etti.

İftar programıyla ilgili Torbalı Belediyesi sosyal medya hesaplarından ise “Bugün iftar soframızı, deprem felaketi sonrası Ayrancılar'a yerleşen ve her zaman yanlarında olduğumuz depremzede vatandaşlarımızla paylaştık. Belediye Başkanvekilimiz Ömer Şentürk, Belediye Başkan Yardımcımız Yavuz Selim Özgan, meclis üyemiz Engin Gülten ve muhtarlarımızın konuklarımızla yakından ilgilendiği iftarımıza katılan herkese teşekkür ederiz” açıklaması yapıldı.

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