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İzmir'de dere yatağını atık suyla kirleten tesise 131 bin 516 lira ceza

İzmir'in Foça ilçesinde boru çekerek dere yatağına atık su boşaltan tesise 131 bin 516 lira ceza kesildi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 16:04
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İzmir'de dere yatağını atık suyla kirleten tesise 131 bin 516 lira ceza

İzmir'de dere yatağını atık suyla kirleten tesise 131 bin 516 lira ceza
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Ilıpınar Mahallesi'ndeki kuru dere yatağında kötü koku yayan siyah renkli atık su bulunduğu ihbarı üzerine İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri bölgeye hareket etti.

Yapılan incelemede atığın, yaklaşık 500 metre uzaktaki bir tesisten boru yardımıyla aktarıldığı tespit edildi.

Tesise, Çevre Kanunu kapsamında "Atık suları öngörülen usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak bertaraf etmek" suçundan 131 bin 516 liralık ceza uygulandı.

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