İzmir'de dernek lokalinde kumar oynayan 36 kişiye para cezası

Polis ekipleri, Kiraz Okuma Yazma ve Eğitimi Geliştirme Derneğine ait Cumhuriyet Mahallesi'ndeki lokale baskın düzenledi.

Baskında, 36 kişi kumar oynarken yakalandı. Şüphelilere para cezası kesildi, kumar malzemelerine el konuldu.

Dernek başkanı D.Ç. ile derneğin mesul müdürü A.T. hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.