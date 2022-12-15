15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de dernek lokalinde kumar oynayan 36 kişiye para cezası

İzmir'de dernek lokalinde kumar oynayan 36 kişiye para cezası

İzmir'in Kiraz ilçesinde bir derneğe ait lokalde kumar oynadığı tespit edilen 36 kişiye para cezası uygulandı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 14:34
Takip Et

İzmir'de dernek lokalinde kumar oynayan 36 kişiye para cezası

İzmir'de dernek lokalinde kumar oynayan 36 kişiye para cezası
+
Aa
-

Polis ekipleri, Kiraz Okuma Yazma ve Eğitimi Geliştirme Derneğine ait Cumhuriyet Mahallesi'ndeki lokale baskın düzenledi.

Baskında, 36 kişi kumar oynarken yakalandı. Şüphelilere para cezası kesildi, kumar malzemelerine el konuldu.

Dernek başkanı D.Ç. ile derneğin mesul müdürü A.T. hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
1
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
2
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
3
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
4
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
5
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
6
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim
7
﻿Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim
﻿Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim
﻿Yılbaşı öncesinde 518 litre kaçak alkol ele geçirildi: 6 gözaltı
﻿Yılbaşı öncesinde 518 litre kaçak alkol ele geçirildi: 6 gözaltı
﻿Yılbaşı öncesinde 518 litre kaçak alkol ele geçirildi: 6 gözaltı
﻿Gribal salgın aktarlara olan ilgiyi artırdı
﻿Gribal salgın aktarlara olan ilgiyi artırdı
﻿Gribal salgın aktarlara olan ilgiyi artırdı
﻿Canan Hoca bakın bu kez hangi ürün için uyardı
﻿Canan Hoca bakın bu kez hangi ürün için uyardı
﻿Canan Hoca bakın bu kez hangi ürün için uyardı
﻿İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
﻿İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
﻿İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.