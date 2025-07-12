İzmir’de dev operasyon: 133 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
İzmir’de dev operasyon: 133 kişi gözaltına alındı

İzmir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı. Operasyonda 133 kişi gözaltına alındı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. 11 Temmuz 2025 günü saat 05.00’te il genelinde merkez ve dış ilçelerde eş zamanlı olarak düzenlenen şafak operasyonunda, toplam 95 adrese baskın yapıldı.

190 personelin katıldığı ve 24 saat süren operasyon kapsamında; hırsızlık, kasten öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet gibi suçlardan aranan 133 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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