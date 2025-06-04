İzmir'de dev operasyon! 20 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA
İzmir'de dev operasyon! 20 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 zanlı tutuklandı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Polis ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Zanlıların ev ve araçlarındaki aramalarda, çeşitli tür ve miktarlarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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