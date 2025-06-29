İzmir’de dev operasyon! Çok sayıda firari hükümlü yakalandı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir’de dev operasyon! Çok sayıda firari hükümlü yakalandı!

İzmir polisi il genelinde eş zamanlı olarak yapmış denetlemede araması olan firari hükümlüler yakalandı. 90 ayrı adrese düzenlenen baskında firari hükümlülerin çeşitli suçlardan aranması olduğu öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Haziran'da başlayıp ve 24 saat süren, yakalama kararı olan hükümlülere yönelik operasyon düzenledi. Operasyona çevre ilçeler dahil il genelinde toplam 200 personel katıldı.

Saat 05.00'te başlayan ve 90 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda "hırsızlık', "öldürme', "yaralama', "yağma', "uyuşturucu madde ticareti-yapma-kullanma', "dolandırıcılık', "cinsel suçlar', "vergi usul kanununa muhalefet" gibi çeşitli suçlardan aranması olan toplam 141 hükümlü gözaltına alındı. Gözaltına alınan hükümlüler adli mercilere teslim edildi.

İzmir’de dev operasyon! Çok sayıda firari hükümlü yakalandı!

İzmir’de dev operasyon! Çok sayıda firari hükümlü yakalandı!

İzmir’de dev operasyon! Çok sayıda firari hükümlü yakalandı!

İzmir’de dev operasyon! Çok sayıda firari hükümlü yakalandı!

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