İzmir'de devrilen motosikletteki polis memuru öldü, eşi yaralandı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bornova Anadolu Lisesi yakınlarında gerçekleşti.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde 2 yıldır görev yapan polis memuru Yunus Aydın'ın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Aydın ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi Mihriban Aydın, savrularak asfalt zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yunus Aydın ile eşi Mihriban Aydın, sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yunus Aydın kurtarılamazken, eşinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yunus Aydın için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde bir anma töreni düzenlendi.

Aydın'ın cenazesinin, yarın Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.