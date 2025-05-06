İzmir’de diş macununun içinde servet çıktı! Şok operasyon

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İzmir’de havalimanında yapılan kontrolde valiz içerisinde gizlenmiş tarihi eserler ele geçirildi. 20 milyon lira değerinde olan eserlerin 5 ayrı döneme ait olduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik 28, 29 Nisan ile 1 Mayıs tarihlerinde operasyon gerçekleştirdi. Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde önceden belirlenen ev ve iş yerleri arandı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde 1 şüphelinin valizini kontrol etti. Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli ve Gümrük Muhafaza görevlileri de çalışmaya destek verdi.

Havalimanındaki kontrolde, valizdeki diş macunu tüpleri içerisine gizlenmiş, yurt dışındaki müzayede evlerinde tahmini 20 milyon TL değer biçilen, Arkaik, Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi. Toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken; 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü ise serbest bırakıldı.

İzmir’de diş macununun içinde servet çıktı! Şok operasyon

İzmir’de diş macununun içinde servet çıktı! Şok operasyon

İzmir’de diş macununun içinde servet çıktı! Şok operasyon

İzmir’de diş macununun içinde servet çıktı! Şok operasyon

İzmir’de diş macununun içinde servet çıktı! Şok operasyon

İzmir’de diş macununun içinde servet çıktı! Şok operasyon

İzmir’de diş macununun içinde servet çıktı! Şok operasyon

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