İzmir'de doğal gaz patlaması!

Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de doğal gaz patlaması!

İzmir'de doğal gaz borusu patladı. Patlamanın meydana geldiği cadde trafiğe kapatıldı.

İzmir’in Bornova ilçesinde yürütülen altyapı kazısı sırasında, doğal gaz borusunda patlama meydana geldi. Olay, Kazımdirik Mahallesi’ndeki Mustafa Kemal Caddesi üzerinde gerçekleşti.

ANA HATTA HASAR

AA'da yer alan habere göre, iş makineleriyle sürdürülen çalışma sırasında doğal gaz ana borusuna kazara müdahale edildi. Patlamayla birlikte cadde trafiğe tamamen kapatılırken, bölgeye hızla güvenlik ve gaz dağıtım ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, gaz akışının anında kesildiğini ve olası bir tehlikenin önlendiğini belirtti.

Çevrede bulunan vatandaşlar, patlama sırasında şiddetli bir sarsıntı hissettiklerini dile getirdi. Olay yerindeki esnaftan Vasfi Sulubaş, kepçenin ana hattı deldiği anları şöyle anlattı:

“Kepçe çalışırken bir anda büyük bir ses duyduk. Gaz basıncıyla fışkırmaya başladı. Hemen kepenkleri kapatıp uzaklaştık.”

Gaz dağıtım ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki müdahalesi sürüyor. Mustafa Kemal Caddesi, güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açılması bekleniyor.

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