İzmir’de dolandırıcının üzerinden 3 milyon lira çıktı

Kaynak: DHA
İzmir’de dolandırıcının üzerinden 3 milyon lira çıktı

İzmir polisi, düzenlemiş olduğu denetimlerde bir vatandaşın üzerinde yaptıkları denetimde döviz ve ziynet eşyası buldu. Toplam değeri 3 milyon lira olan döviz ve ziynet eşyasını şüphelinin kendisini polis olarak tanıtıp aldığı ortaya çıktı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, devriye sırasında şüpheli gördükleri bir vatandaşı durdu. Yapılan aramalarda şahsın üzerinden 3 Milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyası çıktığı ifade edildi. Bu durum üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında şüpheli kişinin İzmir ve Aydın ilinde kendisini polis olarak tanıtarak mağdurların ziynet eşyalarını ve paralarını aldığı ortaya çıktı. Daha sonra gözaltına alınan B.C.'nin, Asayiş Şube Müdürlüğünce işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

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