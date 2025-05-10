İzmir'de döner bıçaklı maganda hakkında karar!

Kaynak: İHA
İzmir'de döner bıçaklı maganda hakkında karar!

İzmir'de trafikte çıkan tartışmada aracından inerek gerginlik yaşadığı kişiye döner bıçağı çeken saldırgan, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün İzmir Karşıyaka Girne Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan 35 CKG 604 plakalı spor otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü ile tartıştı. Bu esnada otomobil sürücüsü araçta kılıf ile muhafaza ettiği döner bıçağını çıkartarak tartıştığı kişilerin üzerine yürüdü. Ardından motosiklet sürücüsünün olay yerinden ayrılmasıyla kavga sona erdi.

aw451709-01.jpg

Öte yandan, döner bıçaklı saldırganın kimliği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada E.M. (22) olduğu belirlenen saldırgan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

aw451709-02.jpg

Son Haberler
Trabzonspor - Galatasaray ilk 11'leri belli oldu
Trabzonspor - Galatasaray ilk 11'leri belli oldu
Türk golfçü Leon Açıkalın bir ilke imza attı
Türk golfçü Leon Açıkalın bir ilke imza attı
Ali Ece Galatasaray'ın transfer gündemini anlattı
Ali Ece Galatasaray'ın transfer gündemini anlattı
Batman’da torbacılara büyük darbe! Silah ve para ele geçirildi
Batman’da torbacılara büyük darbe! Silah ve para ele geçirildi
Başhekimden ek binaya denetim!
Başhekimden ek binaya denetim!