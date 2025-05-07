İzmir'de dron ile uyuşturucu sevkiyatı

Kaynak: İHA

İzmir'de dron ile uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan 2 şüpheli, ihbar üzerine suçüstü yakalandı.

İzmir Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sasalı-Seyrek-Günerli bölgesinde dron ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgede konuşlanan ekipler, uyuşturucu madde satışı sırasında operasyon düzenledi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda sevkiyat için kullanılan dron havada etkisiz hale getirilirken, olayla bağlantılı Ö.G.T. (26) ve D.G. (26) gözaltına alındı.

Şüphelilerin yanında dron ekipmanları ve satışa hazır halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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