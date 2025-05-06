İzmir'de 'dron' ile uyuşturucu sevkiyatı

Kaynak: İHA
İzmir'de 'dron' ile uyuşturucu sevkiyatı

Menemen'de polis, şüphelilerin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı dronu vurarak düşürdü. Uyuşturucu sevkiyatını yapan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde polis, şüphelilerin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı dronu vurarak düşürdü.

Uyuşturucu sevkiyatını yapan 2 şüpheli ise polis tarafından yakalanıp, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, ilçede 2 şüphelinin dron kullanarak uyuşturucu sevkiyatı yaptığı bilgisini aldı. Harekete geçen polis, şüphelilerin uyuşturucu sevkiyatı yaptığı dronu havada vurdu.

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Uyuşturucu madde bulunan dron düşerken, ekipler sevkiyatı yapan Ö.G.T. (26) ve D.G.’yi (26) gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin uyuşturucu madde sakladıkları yerler de belirlendi.

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Şüphelilere ait 392 sentetik ecza, 155 adet satışa hazır hale getirilmiş esrar maddesi, dron ve dron ekipmanları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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