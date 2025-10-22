Olay, saat 22.30 sıralarında Tepecik Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Halkevi mevkisinde meydana geldi. Alkollü eğlence mekanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Müşterilerin tedirgin olduğu olayın ardından dışarıya çıkan taraflar, burada da kavgayı sürdürdü. Cadde üzerinde yaşanan arbede sırasında tabancayla açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği O.C. ve H.S. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından O.C., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne, H.S. ise Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışıp kaçanların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.