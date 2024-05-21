İzmir'de ekmeğe zam yola çıktı. Bakanlık onayı bekleniyor. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği toplantısında komisyondan geçen 200 gram ekmeğin yeni fiyatı, Ticaret Bakanlığı onayına yollandı.

Toplantıda yapılan oylama sonucuna göre İzmir'de 200 gram ekmeğin 10 lira olması için hazırlanan zam tarifesi, Ticaret Bakanlığına iletildi.

Bakanlık onayından geçmesi durumunda kentte 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL’den satışa sunulacak.

Kararı İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği toplantısında karar komisyondan geçirdiklerini ifade eden İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı, bakanlık onayından sonra yeni fiyata geçeceklerini ifade etti.

Ekmek için sunulan yeni fiyat tarifesinin asıl sebebinin artan maliyetler olduğuna dikket çeken Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı, İzmir'de 220 gram ekmeğin 9 TL'de satıldığını hatırlatarak, işçilik, un fiyatları, elektrik, su, maya, mazot, doğal gaz gibi artan zamların fiyat artışına gitmeleri için en büyük sebep olduğunu söyledi.