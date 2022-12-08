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Yokuştan kayan otobüsü eliyle durdurmaya çalıştı canından oluyordu

İzmir'in Dikili ilçesinde el freni çekilmediği iddia edilen belediye otobüsü sürüklenince, şoför de eliyle aracı durdurmak istedi. Kaza bir araç kamerası tarafından görüntülendi. Otobüsü elleriyle durdurmaya çalışan şoför az daha canından oluyordu

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 16:57
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İzmir'de el freni çekilmeyen otobüsü eliyle durdurmaya çalıştı canından oluyordu

Yokuştan kayan otobüsü eliyle durdurmaya çalıştı canından oluyordu
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İzmir Dikili'deki kaza Salimbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir belediye otobüsü el freni çekilmediği için bir anda yokuş aşağı sürüklenmeye başladı. Otobüsün sürücüsü olduğu öğrenilen Tuğba G. (42) ise otobüsün gittiğini fark ederek eliyle aracı durdurmak istedi. Otobüsün hızlanarak gitmesiyle beraber aracın arkasındaki sürücü, metrelerce sürüklendi. Yokuş aşağı sürüklenen otobüs park halindeki bir araca çarptıktan sonra bir sitenin bahçesine girerek durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan Tuğba G., Dikili Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şoförün kol ve bacaklarında kırıklar olduğu, hayati riskinin bulunmadığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan meydana gelen kaza bir araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde sürüklenen otobüsün park halindeki bir araca çarptığı, arkasında eliyle otobüsü tutmak isterken sürüklenen bir kişinin bulunduğu görüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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