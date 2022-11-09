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Azmin zaferi

İzmir’de 2 yıl önce spinal stenoz (kanal darlığı) nedeniyle boyun ameliyatı geçirdikten sonra uzuvlarında uyuşmalar başlayan ve yürüyemeyen 76 yaşındaki emekli subay Halis Ünlü, fizik tedavi ve rehabilitasyon için geldiği Eskişehir’de, azim ve isteği sayesinde 90 seanslık rehabilitasyonun ardından bastonla yürümeye başladığı bildirildi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 09:48
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İzmir’de emekli asker azmiyle ayağa kalktı

Azmin zaferi
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İHA’nın haberine göre; İzmir’in Ödemiş ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki emekli subay Halis Ünlü,2 yıl önce omurgadaki sinir kanallarının daralması olarak bilinen spinal stenoz (kanal darlığı) hastalığı nedeniyle boyun bölgesinden ameliyat geçirdiği bildirildi.

Ameliyatın ardından kol ve bacaklarda uyuşma ile yürüyememe şikâyetleri bulunan Ünlü, fizik tedavi ve rehabilitasyon görmek için yaşadığı yerde çeşitli merkezlere başvurdu. Buradaki tedavisinden olumsuz sonuç alan Ünlü, Eskişehir’de bir tıp merkezine başvurdu.

Merkeze geldiğinde düşük hareket kabiliyetine sahip olan ve yürüyemeyen Ünlü, tedavisinin ilk aşamalarında ayağa kalktı ve yürüteç yardımıyla yürüme kapasitesine ulaştı. Ünlü, 90 seanslık rehabilitasyonun ardından bastonla yürüyebilmeye başladı. Rehabilitasyona başladığında gösterdiği azim ve terapistinin büyük desteğiyle tekrar yürüyebilmeye başladığını kaydeden Ünlü, tedavisine ‘koşa koşa’ gittiğini dile getirdi.

“BURADA ŞEFKAT, SEVGİ VE BİLGİ GÖRDÜM”

Ayağa kalkmasında ve yürüyebilmesinde fizik tedavi uzmanları ve terapistinin büyük emeği olduğunu belirten Halis Ünlü şunları ifade etti:

“Kanal daralması adlı hastalığım varmış. Bir operasyon geçirdim, fakat sonrasında fizik tedavi görmem gerektiği söylendi. İzmir’in Ödemiş, Tire ilçelerinde fizik tedavi almaya çalıştım, ancak yetersiz kaldı. Fizyomer’e yüzde 5 hareket kapasitesiyle geldim. Şu anda bana yüzde 80’e çıkmışım gibi geliyor. Burada şefkat, sevgi ve bilgi gördüm. Yarını gören çalışanları gördüm. Onlar hiçbir zaman bana ‘sen olimpiyatlara katılıp 100 metre koşacaksın’ demediler ama ‘belki olimpiyatlara katılabilirsin’ dediler. Bugün koşa koşa buraya geliyorum. Terapistimi görmeden duramam. 76 yaşındayım, dünyada yapmış olduğum en doğru hareket Eskişehir’e Fizyomer’e gelmek oldu. Fizik tedavi ihtiyacı olanlar sakın ola ihmal etmesinler”

“AMACIMIZ HASTAMIZI BAĞIMSIZ BASTONSUZ YÜRÜYEBİLECEK HALE GETİRMEK”

Halis Ünlü’nün durumu ve tedavisi hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Türkan Tünerir, şu ifadeleri kullandı:

“Hastamız mayıs ayında bize müracaat etti. Kollarında ve bacaklarında aşırı uyuşmalar ve yürüyememe şikâyetiyle geldi. İki yıl önce boyun bölgesinden spinal dar kanal olarak bilinen kanal darlığı ameliyatı olmuş. Yaşadığı yerdeki fizik tedavi ve rehabilitasyon imkânlarının yeterli olmaması sebebiyle uygun bir rehabilitasyon görememiş. Bize geldiğinde kendisinin de bahsettiği gibi, 4 kişi tekerlekli sandalyeye bindirerek kendisini muayene odasına getirmişlerdi. Hem ıstırabı çok fazlaydı, hem de yürüyemez durumdaydı. Bize inandı, güvendi. Tek başına yürüteç ile yürümeye başladı. Şimdi de bastonla yürüme aşamasına geçtik. Tabi ağrı ve uyuşmaları da kalmadı bu arada. Sonraki aşamada da amacımız hastamızı bağımsız bastonsuz yürüyebilecek hale getirmek. Bütün ekibimiz var gücümüzle onun için uğraşıyoruz. Bu süreçte evini de Eskişehir'e taşıdı, şimdi burada yaşıyor. Fizik tedavi iyi uygulandığında umutsuz gibi görünen hastaların bile ayağa kalkıp yürüyebileceğini biz Halis bey ile yine görmüş olduk”

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