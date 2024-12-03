İzmir’de eş zamanlı asayiş operasyonu

Kaynak: ANKA
İzmir’de eş zamanlı asayiş operasyonu

İzmir’in merkez ve çevre ilçelerinde 115 noktada gerçekleştirilen şafak operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için operasyon başlattı. Operasyon kapsamında İzmir İl Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı emniyet güçleri, kentin merkez ve civar ilçelerinde, 1 Aralık Pazar günü 115 adreste 24 saat süren şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Toplam 270 personel ile gerçekleştirilen operasyonlarda, “hırsızlık, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma, dolandırıcılık, görevi yaptırmamak için direnme, resmi belgede sahtecilik” gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 110 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda ayrıca bir adet ruhsatsız tabancada bulundu.

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