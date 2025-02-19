İzmir'de eşini bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: DHA
İzmir'de eşini bıçaklayarak öldürdü

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki işini bıçaklayarak öldürdü. Uzaklaştırma kararı olan adam eşi ile karşılaşıp tartışma sonrası kavga ettiği öğrenildi.

Olay, bugün Güzelhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce Aliağa'da yaşayan kardeşinin yanına yerleşen Fatma Şentürk, boşanma aşamasındaki eşi M.Ş. ile buluştu. Hakkında uzaklaştırma kararı da bulunan M.Ş. ile Fatma Şentürk, otomobille Güzelhisar Mahallesi'ne gitti.

Boş bir arazi yakınında ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.Ş., Şentürk'ü çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, otomobille kaçtı. Ağır yaralanan Şentürk, kanlar içinde yere yığıldı. Şentürk'ü görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, kaçan M.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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