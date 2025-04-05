İzmir’de eski nişanlı dehşeti! 1 ölü 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İzmir’in Çiğli ilçesinde sokak ortasında korku dolu anlar yaşandı. Necat Yorğun, eski nişanlısı Selen Sakın’ı sokakta tabancayla öldürdü, annesi M.S.K'yı ağır yaraladı. Ardından aynı silahı göğsüne dayayarak intihar etti.

Olay, Yeni Mahalle Mahallesinde meydana geldi. Necat Yorğun, iddiaya göre, sokak ortasında önünü kestiği eski nişanlısı Selen Sakın ile Sakın'ın annesi Medine Serpil Kaynak'a, yanında bulunan tabancayla ateş etti.

Anne- kız kanlar içerisinde düşerken, aynı silahı göğsüne dayayan Yorğun, kendini de vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selen Sakın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayda ağır yaralanan Kaynak ile saldırgan Yorğun ise yapılan ilk mücadelenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yorğun da yaşamını yitirdi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ayrıca, 2 otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İzmir’de eski nişanlı dehşeti! 1 ölü 1 yaralı

İzmir’de eski nişanlı dehşeti! 1 ölü 1 yaralı

İzmir’de eski nişanlı dehşeti! 1 ölü 1 yaralı

İzmir’de eski nişanlı dehşeti! 1 ölü 1 yaralı

İzmir’de eski nişanlı dehşeti! 1 ölü 1 yaralı

İzmir’de eski nişanlı dehşeti! 1 ölü 1 yaralı

İzmir’de eski nişanlı dehşeti! 1 ölü 1 yaralı

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