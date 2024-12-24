İzmir'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış kenti adeta felç etti

Yağmur, İzmir’in merkezinde ve çevresinde etkisini artırarak, sokaklar ve caddeler kısa süre içinde suyla doldu. Araçlar, yollarda biriken sular nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşarken, bazı sürücüler hızlarını düşürüp dörtlülerini yakarak dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalıştı. Yağmurun şiddeti, trafiği aksatarak araçların uzun süre beklemesine yol açtı.

İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar ise, yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına sığındı. Yağmurdan korunmaya çalışan birçok kişi, şemsiyeleriyle duraklarda bekledi.

Ayrıca, şimşekler gece boyunca gökyüzünü aydınlatırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yağışın gün boyunca devam edeceği ve zaman zaman kuvvetli olacağı bildirildi.

Kentteki yağışlı hava koşullarının, ulaşımda aksamalara ve su baskınlarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Sürücüler ve vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.