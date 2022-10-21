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İzmir'de eve baskın yapan polis gözlerine inanamadı.

İzmir’in Karabağlar ilçesine çok sayıda tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla bin 85 adet tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 10:19
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İzmir'de eve baskın yapan polis gözlerine inanamadı. Saya saya bitiremedi

İzmir'de eve baskın yapan polis gözlerine inanamadı.
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İHA'nın haberine göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesine çok sayıda tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. 

Ekiplerin şüpheliler üzerinde yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda; Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen bin 20 adet sikke, 19 adet yüzük ve parçası, 8 adet ok ucu ve parçası, 2 adet küçük kap, 25 adet obje ve parçası, 1 adet mühür, 1 adet haç şeklinde obje, 1 adet tasvirli taştan yapılmış insan yüzü ve kırık heykel parçası olmak üzere toplamda bin 85 adet tarihi eser ele geçirildi.

Öte yandan, olayla ilgili şüpheli C.K. hakkında adli işlem yapıldı.

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